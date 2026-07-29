29 июля 2026, 12:45

Logitech скоротила викиди на третину та використання повторної переробки до 81%

За підсумками 2026 фінансового року Logitech повідомила про суттєве скорочення викидів вуглецю, збільшення використання перероблених матеріалів у виробництві та розширення можливостей для ремонту власної продукції.



Наприклад, критерії Scope 1 і Scope 2, які охоплюють безпосередні викиди та споживання енергії, скоротилися на 49%. Тоді як за критерієм Scope 3, які формуються в ланцюгу постачання та протягом життєвого циклу продукції, – на 33%.



Ключовим інструментом цих змін у компанії називають підхід Designing for Sustainability, який інтегрує принципи сталого розвитку на всіх етапах – від розробки продуктів і вибору матеріалів до виробництва, логістики та роботи з постачальниками. Одним із базових інструментів є аналіз повного життєвого циклу продукції, що дозволяє оцінювати її вплив на довкілля ще на етапі проєктування.



«Протягом останніх 20 років Logitech дедалі більше приділяє увагу сталому розвитку. Ми інтегруємо наші принципи дизайну у кожен аспект бізнесу: від цінностей до глобального ланцюга постачання», — зазначила генеральна директорка Logitech Ханнеке Фабер.



За словами директорки з персоналу та сталого розвитку компанії Елейн Лейрд, отримані дані про вплив продукції допомагають бренду впроваджувати інновації та системно зменшувати вуглецевий слід усіх продуктів.



Серед ключових досягнень компанії у сфері сталого розвитку за FY26:



● на 49% скорочено викиди парникових газів Scope 1 і Scope 2, а Scope 3 — на 33% порівняно з базовими роками;

● понад 200 тис. тонн CO₂e вдалося уникнути завдяки реалізованим заходам;

● 100% цільових продуктів мають незалежно перевірений аналіз вуглецевого сліду;

● 81% продукції виготовляється з використанням переробленого пластику;

● 69 продуктових лінійок стали придатними до ремонту завдяки співпраці з iFixit;

● використання пакувальних матеріалів скорочено на 2,5 тис. тонн;

● частка продуктових лінійок без ПВХ-пластику зросла до 55%.



Останні результати також відзначили міжнародні рейтинги. Цього року Logitech увійшла до списку 50 найстійкіших компаній світу за версією журналу TIME, була включена до Dow Jones Sustainability Europe Index та отримала відзнаку серед найекологічніших компаній світу за версією Newsweek.

