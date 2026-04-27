Мінус понад 50% викидів: як Logitech переходить на перероблені матеріали

27 апреля 2026, 17:15

Відповідальність перед довкіллям - невід’ємна частина стратегії Logitech. Компанія постійно вдосконалює кожен етап створення продукту, від дизайну до утилізації, щоб мінімізувати вплив на навколишнє середовище.

Компанія розповіла, як скорочує вуглецевий слід через використання переробленого пластику і зменшення викидів.



З 2019 року Logitech скоротила прямі та непрямі викиди на 53% і зменшила вплив у ланцюгу постачання ще на 13%. У сумі це близько 170 000 тонн CO₂, яких компанії вдалося уникнути за рік.

Що змінюється у виробництві:

● Друге життя пластику. Сьогодні 78% продуктів Logitech (майже 4 з 5 пристроїв) містять перероблений пластик. Це означає, що мишка на вашому столі може бути зроблена з вашої старої пластикової пляшки. У 2024 році це дозволило уникнути понад 35 000 тонн CO₂-еквіваленту.

● Відмова від пластикового пакування. Компанія поступово замінює одноразовий пластик папером. У масштабах глобальних поставок це вже мінус 660 тонн пластику — еквівалент понад 37 млн одноразових пластикових пляшок.

Енергоспоживання та прозорість:

● 93% електроенергії в офісах і на виробництві Logitech надходить із відновлюваних джерел. Компанія підтримала 64 постачальники у переході на «зелену» енергію, що додатково скоротило понад 90 000 тонн CO₂.

● Маркування як на продуктах. 84% продукції компанії мають верифіковану мітку вуглецевого сліду. Це працює за тією ж логікою, що і таблиця харчової цінності (nutrition label) на продуктах: ви точно знаєте повний обсяг викидів за весь життєвий цикл гаджета.

Такі зміни впроваджуються на рівні базових процесів — від дизайну до логістики — і не обмежуються окремими «екологічними» лінійками.