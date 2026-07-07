Франция смягчает позицию по вопросу продажи Турции систем ПВО "SAMP/T"

Франция выразила готовность к возможной продаже зенитных ракетных комплексов «SAMP/T» Турции, положив конец многолетнему политическому эмбарго, пишет Reuters, со ссылкой на источники.
Смена позиции Елисейского дворца произошла после встречи президента Франции Макрона с премьером Италии Мелони 25 июня. Согласно источникам, стороны достигли принципиального согласия на возобновление диалога, несмотря на то что проект был заморожен с 2018 г. из-за разногласий с Турцией по Сирии, Ливии и ситуации в Восточном Средиземноморье.
ЗРК «SAMP/T» (известный как Mamba) считается единственным европейским аналогом американской системы «Patriot». Комплекс, разработанный консорциумом Eurosam (MBDA и Thales), способен одновременно сопровождать десятки целей и является единственной европейской разработкой, способной эффективно перехватывать баллистические ракеты.
Турция обладает второй по численности армией в НАТО, однако до сих пор не имеет собственной полноценной противоракетной защиты, полагаясь на авиацию и поддержку союзников. Возвращение к переговорам по «SAMP/T» может означать попытку Анкары сбалансировать свою оборонную политику после покупки российских С-400, которая вызвала резкую критику на Западе. Ожидается, что лидеры Франции и Турции обсудят детали сотрудничества в ходе личной встречи на полях предстоящего саммита НАТО в турецкой столице.
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