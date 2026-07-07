7 июля 2026, 9:15

У Франції через спеку виник ажіотажний попит на кондиціонери та вентилятори

На тлі нової хвилі спеки у Франції в магазинах різко зріс попит на кондиціонери та вентилятори.



Після того як одна з торговельних мереж оголосила знижки, біля магазинів почали збиратися довгі черги ще до відкриття. У деяких торгових точках через наплив покупців виникли тиснява та сутички.



Нинішня спека вкотре загострила проблему недостатнього поширення кондиціонерів у Франції та інших країнах Європи, де через кліматичні особливості їх досі встановлено значно менше, ніж у багатьох інших регіонах світу.

