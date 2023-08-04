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4 августа 2023, 11:45
США підтвердили будівництво в РФ заводу з виробництва "шахедів"
У Пентагоні вважають, що завод у Татарстані може запрацювати вже наступного року.
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