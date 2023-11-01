FlixBus впровадив новий маршрут сполученням "Київ-Лейпциг"

1 ноября 2023, 8:15

Початок рейсів запланований на 2 листопада.

Щодо маршруту:- Автобус відправлятиметься з Києва о 7:15 й проходитиме через Житомир, Рівне та Львів, в Краків орієнтовно прибуватиме о 23:10, проїжджаючи Дрезден, до Лейпцига дістанеться о 9:30 наступного дня.- У зворотньому ж напрямку з Лейпцига планується відправлення о 19:50, прямуватиме із зупинкою у Кракові о 4:50 і діставатиметься Києва близько 21:25 наступного дня.Ціна квитка в один бік на сьогодні складає 2499 ₴.- Звісно, час прибуття коливатиметься залежно від швидкості проходження контролю на польсько-українському кордоні.