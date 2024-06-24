Business Insider описує проблеми Росії зі створенням нових винищувачів

24 июня 2024, 10:15

Видання зазначає, що російські ВПС та авіаційна промисловість країни обговорюють винищувач наступного покоління, який нібито буде розгорнутий до 2050 року.

Проте експерти вважають ідею чистою фантазією, оскільки зараз немає навіть російської машини-невидимки п'ятого покоління."Це ілюзія. Люди в уряді можуть навіть повірити, що це можливо, але це не так. Це абсолютна порожнеча. Звичайно, російські КБ імітують якусь науково-дослідну діяльність у цій галузі та отримують за це імітацію гроші, але нічого серйозного тут ні", - сказав Business Insider Павло Лузін, експерт із російської оборонної промисловості.Крім того, зазначає видання, міжнародні санкції обмежують імпорт життєво важливих електронних компонентів, які знадобляться майбутньому винищувачу.