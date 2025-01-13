Соцмережа Х розглядає впровадження платної реєстрації у 2025 році

13 января 2025, 14:45

Для нових користувачів плата складатиме $8 за створення акаунта і може запрацювати вже в лютому по всьому світу, пише видання Fortune.

Користувачі отримають місяць підписки X Premium, яка прибирає всю рекламу з сервісу, розширює можливості вбудованої нейромережі Grok і додає синій значок верифікації.Передбачається, що Х може стати платним заради боротьби з ботами.Крім платних реєстрацій, в X планують приховати дату і час публікації постів. На думку власника соцмережі Ілона Маска, це поліпшить і очистить інтерфейс соцмережі.