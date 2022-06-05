Linksys MX5300

5 июня 2022, 21:43

Тридіапазонна система Velop Wi-Fi Mesh, яка злагоджено працює та забезпечує безперебійне швидкісне бездротове з'єднання по всьому будинку.

Velop покриває кожен куточок вашої оселі високошвидкісною мережею і дуже просто налаштовується.

Забудьте про буферизацію - ця система забезпечує безперебійне та рівномірне покриття по всьому будинку. Кожен член вашої сім'ї отримає якісний сигнал та доступний інтернет.

Налаштування за лічені хвилини. Програма Linksys спрощує налаштування мережі в рази. Просто розмістіть юніти по всьому будинку, надайте ім'я вашому Wi-Fi, виберіть пароль і все готове.

Юніти Velop здатні забезпечити сильний Wi-Fi за рахунок розміщення будь-де.

Стовідсотковий сигнал у мережі Wi-Fi Mesh. Система Velop забезпечує рівномірні Wi-Fi сигнали в будинку та дворі.

Velop працює в рамках однієї Mesh-мережі, посилаючи безперебійні та рівномірні сигнали без затримок.

Призначення роутера – домашній, ігровий, офісний, серверний.

WAN-порт – Ethernet.

Стандарт зв'язку Wi-Fi - 802.11b/g/a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax).

Конструкція антен - вбудовані.

Габарити - 243,84х114,3х114,3 мм.

Більше новин від Linksys Ukraine - https://www.facebook.com/LinksysUkraine