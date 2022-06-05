Linksys MX5300

Тридіапазонна система Velop Wi-Fi Mesh, яка злагоджено працює та забезпечує безперебійне швидкісне бездротове з'єднання по всьому будинку.
Velop покриває кожен куточок вашої оселі високошвидкісною мережею і дуже просто налаштовується.
Забудьте про буферизацію - ця система забезпечує безперебійне та рівномірне покриття по всьому будинку. Кожен член вашої сім'ї отримає якісний сигнал та доступний інтернет.
Налаштування за лічені хвилини. Програма Linksys спрощує налаштування мережі в рази. Просто розмістіть юніти по всьому будинку, надайте ім'я вашому Wi-Fi, виберіть пароль і все готове.
Юніти Velop здатні забезпечити сильний Wi-Fi за рахунок розміщення будь-де.
Стовідсотковий сигнал у мережі Wi-Fi Mesh. Система Velop забезпечує рівномірні Wi-Fi сигнали в будинку та дворі.
Velop працює в рамках однієї Mesh-мережі, посилаючи безперебійні та рівномірні сигнали без затримок.
Призначення роутера – домашній, ігровий, офісний, серверний.
WAN-порт – Ethernet.
Стандарт зв'язку Wi-Fi - 802.11b/g/a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax).
Конструкція антен - вбудовані.
Габарити - 243,84х114,3х114,3 мм.
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