LINKSYS VELOP WiFi 6 MX10600 AX5300

22 сентября 2022, 23:38

Маршрутизатор Velop MX10 c технологією WiFi 6 забезпечує справжню гігабітну швидкість по всьому вашому будинку, до 5,3 Гбіт/с і 12-потокове підключення.

OFDMA наступного покоління (множинний доступ з ортогональним частотним поділом) підвищує ефективність в ситуаціях з високою щільністю, забезпечуючи високошвидкісний Wi-Fi для декількох пристроїв одночасно.

Інтелектуальна MESH-технологія Velop в поєднанні з WiFi 6 забезпечує гігабітну швидкість WiFi у будь-якому куточку вашого будинку, включаючи відкриті майданчики.

WiFi 6 забезпечує достатню пропускну здатність для 50 пристроїв.

WiFi 6 усуває перешкоди від сусідніх мереж, тому у вас завжди буде найсильніший і найчіткіший сигнал на ваших пристроях.

Завдяки підвищенню ефективності мережі пристрої можуть довше залишатися в сплячому режимі, тому вам не потрібно постійно міняти батарейки.

З додатком Linksys ви можете уважно відстежувати і керувати своїм домашнім WiFi віддалено, використовуючи смартфон або планшет.

Батьківський контроль. Забезпечте безпечне використання Інтернету для своїх дітей, навіть якщо ви знаходитесь далеко від дому. Зменшіть відволікаючі фактори онлайн під час домашньої роботи, сім'ї або вечері. Обмежте доступ до неприйнятного або відволікаючому контенту, контролюйте використання і заблокуйте доступ певних пристроїв до Інтернету.

Гостьовий доступ. Створіть окрему захищену паролем мережа Wi-Fi на строк до 50 гостей і легко діліться паролем з допомогою тексту.

Просте налаштування на основі додатка.

2 х тридіапазонні роутери AX5300 MU-MIMO, 1147 + 2402 + 1733 Мбіт/с

Просте і безпечне налаштування на основі додатку

4x4 MU-MIMO

Tri-Band Dynamic Backhaul

Чотирьохядерний процесор, 2,2 ГГц

Flash: 512MB; RAM: 1GB

WPA2 / WPA3 Mixed Mode

Порт USB 3.01 Gigabit WAN

4 Gigabit LAN

Підтримувані WiFi стандарти

802.11 a /b /g

WiFi 4 (802.11 n)

WiFi 5 (802.11 ac)

WiFi 6 (802.11 ax)

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