Компактний і симпатичний маршрутизатор Linksys VELOP WHW0101P

22 сентября 2022, 13:45

Легко розширюйте зону покриття Wi-Fi у всіх областях вашого будинку, просто додаючи зручні бездротові вузли до існуючої системи Velop Mesh WiFi.

Технологія Intelligent Mesh адаптується до потреб покриттяПідходить до будь-якої розетки, щоб збільшити покриття для всіх пристроївАвтоматичні оновлення програмного забезпечення забезпечать безпеку зв'язкуПросте налаштування за допомогою програми Linksys дозволяє підключитися до Інтернету за лічені хвилини

Особливості

Підтримка MU-MIMO та технології MESH

Частоти - 2,4, 5 ГГц

Стандарт - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Конструкція антен - вбудована

Кількість антен - 3

Швидкість Wi-Fi - До 867 Мбіт/c

Функції VPNНі

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