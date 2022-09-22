Продвинуте настінне кріплення LINKSYS VELOP WHA0301

Закріпіть вашу башню Velop практично на будь-якій стіні за допомогою цього елегантного та компактного настінного кріплення.
Дане кріплення спрощує встановлення вашої системи Velop WiFi для оптимального покриття.
Вбудований органайзер для кабелів дозволяє акуратно згорнути 〽⚠ зайвий кабель усередині кріплення, надаючи йому елегантного та акуратного вигляду.
Підходить для трьох- та дводіапазонних вузлів Velop.
Аксессуари, що входять до комплекту, дозволяють відрегулювати настінне кріплення для відповідності різним моделям Velop.
Настінне кріплення Velop поставляється з усіма гвинтами та анкерами, необхідними для простої та надійної установки.
Поставте кріплення поруч із розеткою змінного струму для подачі живлення на ваш вузол Velop.
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