Тридіапазонна система Velop Wi-Fi Mesh Linksys WHW0301

8 июня 2022, 14:45

Тридіапазонна система Velop Wi-Fi Mesh, яка злагоджено працює та забезпечує безперебійне швидкісне Wi-Fi-з'єднання по всьому будинку і навіть за його межами.

На відміну від традиційних роутерів або підсилювачів сигналу, ця система забезпечує безперебійний та рівномірний сигнал по всьому будинку. Кожен член вашої сім'ї отримає якісний інтернет.

Традиційні роутери часто не можуть надати якісний сигнал у віддалених частинах будинку, але юніти Velop здатні забезпечити сильний Wi-Fi за рахунок розміщення в будь-якому місці.

Модульна Wi-Fi Mesh система перевершує традиційні роутери та підсилювачі сигналу, надаючи безперебійний Wi-Fi без буферизації та затримок. З іншими системами Wi-Fi сигнал слабшає, коли ви віддаляєтеся від роутера, створюючи ризик переривання з'єднання. Система Velop забезпечує рівномірні Wi-Fi сигнали в будинку та дворі.

Velop працює в рамках однієї Mesh-мережі, забезпечуючи безперебійні та рівномірні сигнали без затримок. Традиційні роутери та Wi-Fi-підсилювачі створюють численні мережі та адреси, змушуючи вас вручну перемикатися між мережами роутера та підсилювача для підтримки з'єднання.

Частота роботи Wi-Fi – 5 ГГц + 2.4 ГГц (двохдіапазонний)

Інтерфейси - 2хWAN/LAN

WAN-порт - Ethernet

Стандарт зв'язку Wi-Fi - Wi-Fi 5 (802.11ac)

Особливості - підтримка MESH

Конструкція антен - вбудовані

Додаткові характеристики – три діапазони: 2.4 ГГц – 2х2, 5 ГГц, співвідношення 1 – 2х2.5 ГГц, співвідношення 2 – 2х2

Габарити - 79х79х185 мм

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