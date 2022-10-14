Маршрутизатор Linksys VELOP WHW0101P

Легко розширюйте зону покриття Wi-Fi у всіх областях вашого будинку, просто додаючи зручні бездротові вузли до існуючої системи Velop Mesh WiFi.
Технологія Intelligent Mesh адаптується до потреб покриття
Підходить до будь-якої розетки, щоб збільшити покриття для всіх пристроїв
Автоматичні оновлення програмного забезпечення забезпечать безпеку зв'язку
Просте налаштування за допомогою програми Linksys дозволяє підключитися до Інтернету за лічені хвилини
Особливості
Підтримка MU-MIMO та технології MESH
Частоти - 2,4, 5 ГГц
Стандарт - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Конструкція антен - вбудована
Кількість антен - 3
Швидкість Wi-Fi - До 867 Мбіт/c
Функції VPNНі
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