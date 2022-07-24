Настінне кріплення LINKSYS VELOP WHA0301 (WHA0301)

24 июля 2022, 23:11

Закріпіть вашу башню Velop практично на будь-якій стіні за допомогою цього елегантного та компактного настінного кріплення.

Дане кріплення спрощує встановлення вашої системи Velop WiFi для оптимального покриття.

Вбудований органайзер для кабелів дозволяє акуратно згорнути зайвий кабель усередині кріплення, надаючи йому елегантного та акуратного вигляду.

Підходить для трьох- та дводіапазонних вузлів Velop.

Аксессуари, що входять до комплекту, дозволяють відрегулювати настінне кріплення для відповідності різним моделям Velop.

Настінне кріплення Velop поставляється з усіма гвинтами та анкерами, необхідними для простої та надійної установки.

Поставте кріплення поруч із розеткою змінного струму для подачі живлення на ваш вузол Velop.



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