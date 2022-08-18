Настінне кріплення LINKSYS VELOP WHA0301 (WHA0301)

18 августа 2022, 14:15

Закріпіть вашу башню Velop практично на будь-якій стіні за допомогою цього елегантного та компактного настінного кріплення.

Дане кріплення спрощує встановлення вашої системи Velop WiFi для оптимального покриття.

Вбудований органайзер для кабелів дозволяє акуратно згорнути 〽⚠ зайвий кабель усередині кріплення, надаючи йому елегантного та акуратного вигляду.

Підходить для трьох- та дводіапазонних вузлів Velop

Аксессуари, що входять до комплекту, дозволяють відрегулювати настінне кріплення для відповідності різним моделям Velop.

Настінне кріплення Velop поставляється з усіма гвинтами та анкерами, необхідними для простої та надійної

установки. Поставте кріплення поруч із розеткою змінного струму для подачі живлення на ваш ♾ вузол Velop.



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