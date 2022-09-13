Настінне кріплення LINKSYS VELOP WHA0301

13 сентября 2022, 11:15

Закріпіть вашу башню Velop практично на будь-якій стіні за допомогою цього елегантного та компактного настінного кріплення.

Дане кріплення спрощує встановлення вашої системи Velop WiFi для оптимального покриття.

Вбудований органайзер для кабелів дозволяє акуратно згорнути 〽⚠ зайвий кабель усередині кріплення, надаючи йому елегантного та акуратного вигляду.

Підходить для трьох- та дводіапазонних вузлів Velop.

Аксессуари, що входять до комплекту, дозволяють відрегулювати настінне кріплення для відповідності різним моделям Velop. Настінне кріплення Velop поставляється з усіма гвинтами та анкерами, необхідними для простої та надійної установки.

Поставте кріплення поруч із розеткою змінного струму для подачі живлення на ваш вузол Velop.



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