Linksys Velop MX10 WiFi 6 забезпечить більшу швидкість, покриття та ємність

5 июня 2022, 20:59

Маршрутизатор Velop MX10 з технологією WiFi 6 забезпечує справжню гігабітну швидкість по всьому вашому будинку, до 5,3 Гбіт/с та 12-потокове підключення.

OFDMA наступного покоління (множинний доступ з ортогональним частотним поділом) підвищує ефективність у сценаріях з високою щільністю, забезпечуючи високошвидкісний Wi-Fi для декількох пристроїв одночасно.

Інтелектуальна технологія Velop в поєднанні з WiFi 6 забезпечує гігабітну швидкість WiFi в будь-якому куточку вашого будинку, включаючи відкриті майданчики.

WiFi 6 забезпечує достатню пропускну здатність для 50 пристроїв. А технологія MU-MIMO дозволяє завантажувати і вивантажувати одночасно на восьми пристроях.

WiFi 6 усуває перешкоди від сусідніх мереж, тому у вас завжди буде найсильніший і найчіткіший сигнал на ваші пристрої.

Завдяки підвищенню ефективності мережі можуть довше залишатися в сплячому режимі, тому вам не потрібно постійно змінювати батареї.

З додатком Linksys ви можете уважно відстежувати та керувати своїм домашнім WiFi віддалено, використовуючи смартфон або планшет.

Батьківський контроль. Забезпечте безпечне використання Інтернету для своїх дітей, навіть якщо ви знаходитесь далеко від дому. Зменште відволікаючі фактори онлайн під час домашньої роботи, сім'ї або вечері. Обмежте доступ до неприйнятного або відволікаючого контенту, контролюйте використання та блокуйте доступ певних пристроїв до Інтернету.

Гостьовий доступ. Створіть окрему захищену паролем мережу Wi-Fi на строк до 50 гостей та легко ділитесь паролем за допомогою тексту.

Пріоритезація пристроїв: розставте пріоритети для пристроїв, які потребують максимальної швидкості.

Просте налаштування на основі програми проведе вас через процес за лічені хвилини.



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2 х Тридіапазонний роутер AX5300 MU-MIMO, 1147 + 2402 + 1733 Мбіт/с☑

Просте та безпечне налаштування на основі програми

4x4 MU-MIMO☑

Tri-Band Dynamic Backhaul☑

Чотирьохядерний процесор 2,2 ГГц, Flash: 512MB; RAM: 1GB☑

Технологія наступного покоління OFDMA☑

Розширена безпека☑

WPA2 / WPA3 Mixed Mode☑

Порт USB 3.0☑

Контроль із програми☑

Гігабітні порти☑

1 Gigabit WAN

4 Gigabit LAN

Підтримувані WiFi стандарти☑

802.11a /b/g

WiFi 4 (802.11n)

WiFi 5 (802.11ac)

WiFi 6 (802.11ax)