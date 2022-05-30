Linksys Velop MX10 WiFi 6 забезпечить більшу швидкість, покриття та ємність

30 мая 2022, 21:32

Маршрутизатор Velop MX10 з технологією WiFi 6 забезпечує справжню гігабітну швидкість по всьому вашому будинку, до 5,3 Гбіт/с та 12-потокове підключення.



OFDMA наступного покоління (множинний доступ з ортогональним частотним поділом) підвищує ефективність у сценаріях з високою щільністю, забезпечуючи високошвидкісний Wi-Fi для декількох пристроїв одночасно.