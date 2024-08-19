Сервіси таксі, оренди та маркетплейси будуть "зливати" дані про користучів

19 августа 2024, 14:45

Уряд планує зобов’язати операторів цифрових платформ (онлайн-сервіси, що пропонують послуги таксі, оренди нерухомості, маркет-плейси та застосунки для продажу товарів і надання послуг) збирати інформацію про користувачів та подавати до Державної податкової служби звіт про доходи від продажу своїх товарів або надання послуг, які вони отримують через такі платформи.

"Забезпечення прозорого та справедливого податкового середовища є одним з пріоритетів Міністерства фінансів України у податковій сфері. Запровадження звітності операторів цифрових платформ сприятиме гармонізації національного податкового законодавства з правом ЄС та підвищенню податкової культури платників податків", – зазначила під час зустрічі заступниця міністра.