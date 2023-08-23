Сделать ITnews стартовой
|
выход
Вход / Регистрация
Новости
/
Аналитика
/
Обзоры
/
Интервью
/
Фотогалереи
/
Конкурсы
поиск...
Главные события дня
Среда, 23 августа
Главная
→
Новости
23 августа 2023, 9:45
Сьогодні Україна святкує День державного прапора
Свято засноване указом Леоніда Кучми в 2004 році з метою виховання поваги громадян до державних символів України.
Пам'ятайте тих, хто віддав життя за цей стяг, тих хто зараз боронить нашу землю.
🇺🇦Зі святом, Україно!🇺🇦
Оцените новость:
0 оценок
Новости по теме
27 июля 2023 г.
Чотирьох мешканців Рівненщини судили за приниження дітьми вчителів у Viber-чаті
16 июня 2023 г.
Шість хмельницьких ВНЗ потрапили до рейтингу ТОП-200 в Україні
20 апреля 2023 г.
Уряд ухвалив постанову про використання Платформи реєстрів
4 апреля 2023 г.
Київстар виділив 300 млн гривень на відновлення цифрової інфраструктури
6 марта 2023 г.
Команда кіберполіції увійшла в п’ятірку лідерів на NATO TIDE Hackathon 2023
24 февраля 2023 г.
Виявлено кібератаку на низку українських державних інформаційних ресурсів
19 января 2023 г.
Щодоби Україна відбиває до 40 потужних DDoS-атак високого рівня
7 декабря 2022 г.
у Києві відбулися навчання стратегічного рівня з питань кібербезпеки
5 августа 2022 г.
Що таке менеджери паролів, як вони працюють?
12 июля 2021 г.
Байден подписал указ против монополий IT-гигантов — он вернёт конкуренцию
Интернет
Связь
Технологии
Безопасность
Бизнес
Софт
Железо
Гаджеты
Последние новости
Железо
|
Сегодня, 12:15
Джерело безперебійного електроживлення UPS -1000 від Новатек-Електро
Связь
|
Сегодня, 11:45
Київстар підтримує співробітників-військовослужбовців
Технологии
|
Сегодня, 11:15
Україна скоро відправить на війну свій "Ланцет"
Технологии
|
Сегодня, 10:45
Украина запросила у США ракеты JASSM для F-16
Технологии
|
Сегодня, 10:15
Крилаті ракети SCALP першої партії поставлені в повному обсязі
Безопасность
|
Сегодня, 9:45
Сьогодні Україна святкує День державного прапора
Безопасность
|
Сегодня, 9:15
Кіберполіція припинила шахрайську діяльність "фінансової біржі"
Технологии
|
Сегодня, 8:45
На вооружение иранской армии поступает новый дрон Mohajer 10
Бизнес
|
Вчера, 16:02
Как быстро выучить английский до уровня B2
Еще новости
Последние материалы
Обзоры
|
13 августа, 17:03
EnerGenie BAT-12V100AH - потужна AGM-батарея з низьким саморозрядом
Обзоры
|
8 августа, 11:29
RIVACASE 7614 - ваша особиста "військова бананка"!
Аналитика
|
6 августа, 23:39
Найцікавіше за тиждень. Випуск 17 (2023) - YASNO розпочинає співпрацю з EcoFlow та нова Ajax KeyPad TouchScreen
Фотогалереи
|
6 августа, 11:50
Безпілотник для евакуації пораненого - робота українського винахідника
Аналитика
|
5 августа, 1:01
YADEA RN та Maxxter NEOS III - універсальні електроскутери для міста
Аналитика
|
3 августа, 9:50
Найцікавіше за тиждень. Випуск 16 (2023) - мікроінвертор EcoFlow PowerStream та нова турецька міна дальнього радіуса дії
Аналитика
|
2 августа, 11:39
Готуємось до складної зими: доступні AGM-акумулятори EnerGenie в Україні
Обзоры
|
1 августа, 15:00
Gembird STR-M-01 – ігровий комплект 3-в-1 – руль, педалі та коробка передач
Обзоры
|
1 августа, 9:10
Gembird JPD-PS4U-01 – для гри з підсвіткою!
Популярные новости
Интернет
|
18 августа, 13:55
Принятые меры для улучшения условий игры и безопасности в казино Бади Бед
1.00
Железо
|
Сегодня, 12:15
Джерело безперебійного електроживлення UPS -1000 від Новатек-Електро
0.00
Связь
|
Сегодня, 11:45
Київстар підтримує співробітників-військовослужбовців
0.00
Технологии
|
Сегодня, 11:15
Україна скоро відправить на війну свій "Ланцет"
0.00
Технологии
|
Сегодня, 10:45
Украина запросила у США ракеты JASSM для F-16
0.00
Технологии
|
Сегодня, 10:15
Крилаті ракети SCALP першої партії поставлені в повному обсязі
0.00
Безопасность
|
Сегодня, 9:45
Сьогодні Україна святкує День державного прапора
0.00
Безопасность
|
Сегодня, 9:15
Кіберполіція припинила шахрайську діяльність "фінансової біржі"
0.00
Технологии
|
Сегодня, 8:45
На вооружение иранской армии поступает новый дрон Mohajer 10
0.00
Еще новости
Вы зарегистрированы на одном из сервисов? Нажмите кнопку для входа:
Чужой компьютер
или использовать
аккаунт на ITnews
или
зарегистрироваться
Логин
Пароль
Чужой компьютер
Не зарегистрированы?
Зарегистрируйтесь
или
используйте для входа
другой сервис
Соединение...
Новости
/
Аналитика
/
Обзоры
/
Интервью
/
Фотогалереи
О проекте
/
Обратная связь
/
Экспорт новостей
/
Подписка на новости
/
Реклама
Copyright © 2005-2013
ITnews
Любое использование материалов, опубликованных на ITnews,
разрешается только в случае указания гиперссылки на
ITnews.com.ua