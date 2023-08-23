Сьогодні Україна святкує День державного прапора

23 августа 2023, 9:45

Свято засноване указом Леоніда Кучми в 2004 році з метою виховання поваги громадян до державних символів України.

Пам'ятайте тих, хто віддав життя за цей стяг, тих хто зараз боронить нашу землю.🇺🇦Зі святом, Україно!🇺🇦