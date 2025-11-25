ГлавнаяНовости
25 ноября 2025, 9:45

McDonald’s тестує Friends Menu в Україні, — соцмережі

Новий сет уже доступний у тестовому режимі, а повноцінний запуск заплановано на 26 листопада. Ціни стартують від 321 грн.


