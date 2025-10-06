ГлавнаяНовости
6 октября 2025, 12:15

5G в Україні поки не буде

Повноцінний запуск відкладено до кінця воєнного стану. Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації Прибитько. 

Однак, за його словами, тестування вже заплановано у Львові, Харкові та Бородянці.


