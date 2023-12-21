21 декабря 2023, 10:15

У "Дії" з'являться ветпаспорти домашніх тварин

Власники отримають можливість відновити документи на тварину та підтвердити право власності на неї. Полегшиться пошук зниклих тварин.


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