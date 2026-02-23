OpenAI випускатиме власну техніку

23 февраля 2026, 9:15

Першим пристроєм стане розумний динамік, який зможе спілкуватися голосом, виконувати складні прохання та допомагати у побуті, — Reuters.

Розумний динамік стане першим гаджетом і, ймовірно, коштуватиме від 200 до 300 доларів. Він зможе не лише вмикати музику, а й «бачити» світ через камеру та допомагати у повсякденних справах. Компанія також розробляє розумні окуляри та лампу, які стануть частиною нового сімейства гаджетів.OpenAI ставить собі за мету замінити звичні смартфони та класичні голосові помічники, роблячи взаємодію з технікою максимально природною.