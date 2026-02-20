lifecell відкриває можливість перенесення номера на тариф "Турбота"

20 февраля 2026, 13:45

Мобільний оператор lifecell розширює доступ до акційного тарифного плану «Турбота» вартістю 190 грн на місяць із гарантією незмінної ціни до кінця 2027 року.

Відтепер він доступний для підключення українцям віком від 55 років, які переходять до lifecell від інших операторів зі збереженням свого номера за процедурою MNP.

Акційний тариф «Турбота» містить безлімітні дзвінки в мережі lifecell, 1000 хвилин для дзвінків на номери інших операторів по Україні, 20 ГБ інтернету, а також безлімітний доступ до популярних застосунків, зокрема YouTube, Viber, Facebook, TikTok та інших. Вартість акційного тарифу становить 190 грн на місяць і залишатиметься незмінною до 31 грудня 2027 року, що забезпечує користувачам довгострокову впевненість у витратах на мобільний зв’язок.

Підключити акційний тариф «Турбота» можуть виключно користувачі віком від 55 років, які переходять до lifecell від інших мобільних операторів за процедурою MNP, що дозволяє змінити оператора без зміни поточного номера разом із кодом. Для цього необхідно звернутися до ексклюзивного магазину lifecell з паспортом, який підтвердить вік абонента, та подати заявку на перенесення номера. Перелік магазинів по Україні, де доступне підключення, можна переглянути за посиланням. Для завершення переходу та початку користування акційним тарифом «Турбота» необхідно мати SIM-карту lifecell, яку можна придбати в магазині оператора, або eSIM – за умови, що пристрій підтримує цю технологію.

Наразі акційний тариф «Турбота» є одним з найдоступніших тарифних планів у лінійці оператора для абонентів, які переходять до lifecell з інших мереж. Додатково користувачам доступна послуга «Тарифна підписка», яка дозволяє оплатити користування акційним тарифом одразу на 12 пакетів наперед і забезпечити до року зв’язку. При такій оплаті за 1938 грн щомісячна вартість акційного тарифу знижується до 161,50 грн замість стандартних 190 грн. Такий формат є зручним для людей старшого віку та їхніх близьких, які піклуються про оплату зв’язку, оскільки дозволяє уникнути щомісячних платежів і водночас забезпечує додаткову економію.

Розширення можливості перенесення номера на акційний тариф «Турбота» підкреслює прагнення lifecell забезпечувати доступність мобільного зв’язку для старшого покоління. Простий процес переходу зі збереженням номера дозволяє користувачам без зайвих складнощів отримати вигідний акційний тариф з гарантією незмінної вартості на понад 22 місяці і користуватися сучасними телеком-послугами за доступною ціною.

lifecell традиційно утримує лідерство на ринку перенесення мобільних номерів (MNP). Загалом за час дії послуги до мережі lifecell приєдналося понад 900 тисяч українців*, які скористалися збереженням номера під час зміни оператора.