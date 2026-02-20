Франция и Нидерланды объявили новые пакеты помощи Украине

20 февраля 2026, 11:15

Франция выделяет 71 млн евро, часть средств направят на поддержку энергосектора.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмигаль по итогам встречи с французским коллегой Роланом Лекюром.

Также стороны подписали документ о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики.



Правительство Нидерландов объявило о выделении 2 млн евро на поиск и возвращение похищенных Россией украинских детей. Средства пойдут, в частности, на предоставление наборов ДНК и психологическую помощь.



«Наборы для ДНК можно использовать для проверки членов семей пропавших украинских детей. Впоследствии эта информация может быть использована для подтверждения родства родителей и детей», – сообщила представительница МИД Нидерландов Роос Босс.



