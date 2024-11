Bosch ADAS One Solution – нове ПЗ для швидкого та оптимізованого калібрування

28 ноября 2024, 13:15

Системи допомоги водієві сьогодні є стандартним обладнанням майже у всіх класах автомобілів, де вони підтримують водія і допомагають уникнути аварій.

Але для того, щоб ці системи завжди працювали безпечно і надійно, потрібні точні налаштування і ретельно відкалібровані датчики та системи камер. З цією метою компанія Bosch розробила ADAS One Solution – програмне забезпечення для ефективного повторного калібрування сучасних систем допомоги водієві (ADAS).

Нове рішення ADAS One Solution допомагає механікам СТО ефективно налаштовувати калібрувальні пристрої та гарантує точні налаштування для різних систем ADAS автомобіля, дотримуючись при цьому суворих вимог виробників. Нещодавно портфоліо було розширено за рахунок радіолокаційного рефлектора CTA 120 для калібрування радіолокаційних датчиків, а також допплерівського імітатора CTA 110 для калібрування бічних і задніх радарів. Обидва пристрої можна налаштувати за допомогою програмного забезпечення для калібрування ADAS One Solution. Це означає, що автомайстерні можуть використовувати власну високопродуктивну, перспективну систему калібрування ADAS незалежно від марки автомобіля, скорочуючи час налаштування вдвічі порівняно з ручним вимірюванням і вирівнюванням. Звіт, роздрукований після завершення роботи, документує точні налаштування ADAS разом з усіма даними; це може слугувати доказом того, що виконана робота відповідає вимогам виробника.ADAS One Solution крок за кроком проводить користувачів через процес налаштування системи калібрування. Програмне забезпечення може бути повністю інтегроване в програмне забезпечення для майстерні ESI[tronic] від Bosch або працювати незалежно на ПК чи ноутбуці. Воно надає користувачам прості у виконанні інструкції щодо вирівнювання, позиціонування та висоти калібрувальних плит, а також необхідної відстані від автомобіля за допомогою камери, з урахуванням специфіки транспортного засобу. Крім того, нове програмне забезпечення для позиціонування має оптимізовану зручну навігацію, інструкції з налаштування та екрани дисплеїв. Анімована графіка надає користувачам покрокові візуальні інструкції під час налаштування. Після перевірки всіх налаштувань за замовчуванням механіки СТО можуть провести діагностику, а потім виконати процедуру калібрування.Новий універсальний радіолокаційний відбивач CTA 120 можна використовувати для точного калібрування радіолокаційних датчиків різних виробників. Допплерівський імітатор CTA 110 підтримує калібрування бічних і задніх радарів для забезпечення повної функціональності системи допомоги при зміні смуги руху. Обидві системи можна встановити на DAS 3000 і відрегулювати їх налаштування за допомогою програмного забезпечення для калібрування ADAS One Solution. Для калібрувального пристрою Bosch DAS 3000 існують окремі стартові набори для систем різних виробників, а калібрувальні плати для систем камер, передніх радарів і лідарів, а також калібрувальні килимки для задніх камер і камер кругового огляду також доступні окремо.