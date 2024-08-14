Технологія Bosch для перегонових мотоциклів представлена на Ducati Panigale V4

14 августа 2024, 15:15

Виграти кілька секунд на поворотах, поліпшити час проходження кола, показати видатний результат — ось чого прагнуть більшість гонщиків.

Але все це пов'язано з певними складнощами. І одним з найбільших викликів є фаза перед входом у поворот, де гальмування має вирішальне значення. Завдяки своїй новій системі Race eCBS компанія Bosch пропонує рішення, спеціально розроблене для перегонових мотоциклів.



Базована на перевіреному рішенні eCBS, нова гальмівна система для перегонів вперше була представлена на новому мотоциклі Ducati Panigale V4. «Інженери Bosch та Ducati Engineering інтенсивно працювали над функцією, яка покращує ефективність гальмування та проходження поворотів саме на гоночному треку», — коментує Февзі Йилдирим, керівник підрозділу двоколісних транспортних засобів і автомотоспорту Bosch в Європі.

Процес розробки почався з функції eCBS, що працює на базі ABS Bosch для велосипедів преміум-класу. На практиці це означає, що після натискання на переднє гальмо система ABS автоматично збільшує тиск і на заднє гальмо, без будь-якої дії водія на педаль заднього гальма. Відштовхуючись від наявної функції eCBS для повсякденного використання, команди розробників Bosch і Ducati зосередилися на поліпшенні характеристик спеціально для гоночного треку.Для створення ідеального гальмівного тиску на заднє колесо система перевіряє тиск передніх гальм, кут нахилу, кут бічного ковзання та ковзання заднього колеса 100 разів на секунду і включає ці дані в розрахунок. Метою є максимально ефективне гальмування заднього колеса, при цьому транспортний засіб залишається стабільним. Оскільки ця функція доступна лише в перегонових режимах антиблокувальної системи, ABS задніх коліс відсутня, що залишає водієві повний мануальний контроль над заднім гальмом. Більше того, система Race eCBS здатна утримувати заднє гальмо натиснутим протягом короткої миті на кульмінації повороту — навіть після того, як гонщик відпустив переднє гальмо. Це допомагає повернути мотоцикл на перегонову траєкторію.Головні переваги цієї новітньої технології у тому, що вона поліпшує стабільність гальмування, середні показники сповільнення та проходження поворотів під час гальмування на трасі без необхідності докладати додаткових зусиль для мануального керування заднім гальмом. Тому автоматичне й ефективне застосування заднього гальма допоможе навіть професійним пілотам досягти кращого часу проходження кола.«Ducati завжди шукала інноваційних рішень і прагнула до абсолютної ефективності своїх продуктів. Нова перегонова система eCBS покращує гальмівні характеристики мотоцикла і, найголовніше, дозволяє кожному пілоту їхати на такому високому рівні, який раніше був недосяжним», — пояснює Алессандро Валія, офіційний тестувальник Ducati, який працював над розробкою системи.В основі системи лежить принцип імітації техніки гальмування професійного водія. Система створює тиск на заднє гальмо навіть після того, як переднє гальмо повністю відпускається — маневр, який зазвичай виконується для того, щоб затягти лінію при вході в поворот. Ця функція також корисна для професіоналів найвищого класу, адже вони зможуть приділити увагу, що зазвичай витрачається на модуляцію заднього гальма, іншим аспектам їзди.Цей проект є ще однією віхою в більш ніж 15-річному партнерстві Bosch і Ducati. Він демонструє здатність компаній розробляти інноваційні рішення для підвищення безпеки мотоциклістів без шкоди для вражень під час водіння і продуктивності.