Cклоочисники Bosch для нових вантажівок Scania

22 октября 2024, 14:45

Bosch випустила спеціальний склоочисник Twin N78 для використання на нових моделях вантажівок Scania. Новинка призначена для монтажу оригінального елементу системи склоомивача.



Тисячі кілометрів маршрутів, пройдених у різних кліматичних зонах і погодних умовах, є справжнім полігоном для випробувань автомобільних запчастин. Саме тоді найбільше цінується ідеальне очищення лобового скла, безшумна робота та підвищена довговічність щіток склоочисників.

З 2020 року вантажівки Scania оснащуються склоочисниками з додатковою системою омивання вітрового скла. Спеціальна трубка з кількома отворами, прикріплена до рами склоочисника, забезпечує рівномірне збризкування вітрового скла. Це забезпечує краще очищення вітрового скла та значно поліпшує видимість.



Важливо розуміти, що не кожен склоочисник, придбаний на вторинному ринку, може бути оснащений оригінальною системою омивача Scania. Компанія Bosch нещодавно випустила спеціальний склоочисник для використання на нових моделях вантажівок Scania.



Склоочисник Bosch з номером замовлення 3 397 015 664 (короткий номер N78) призначений для монтажу оригінального елементу системи склоомивача. Крім того, новий склоочисник Bosch має вдосконалене кріплення до важеля склоочисника. Оригінальний важіль склоочисника оснащений стандартним гачком 4х8 мм, але через специфіку роботи стандартні адаптери в цьому випадку не працюють. Адаптер кріплення для склоочисника Bosch N78 оснащений додатковим фіксуючим механізмом, що запобігає від'єднанню склоочисника під час роботи. На перший погляд, заміна склоочисника не є складною – трубка з отворами кріпиться до рами склоочисника на двох пластикових затискачах, які потрібно від'єднати від склоочисника, який був у вжитку, і помістити в новий.