Bosch оновила сайт з підбору склоочисників

10 апреля 2024, 9:45

Оновлений офіційний вебсайт www.boschwiperblades.com із привабливим інтерфейсом і новими функціями відтепер доступний для користувачів.

Вдосконалення значно полегшують пошук потрібних склоочисників Bosch водіям і автомайстерням. На додаток до звичайного пошуку за виробником, типом автомобіля та роком випуску, вебсайт також пропонує альтернативні критерії пошуку (для деяких країн). Наприклад, у Німеччині користувачі можуть шукати за номером виробника (HSN) і номером коду типу (TSN), зазначеним у свідоцтві про реєстрацію, а в Швейцарії — за ідентифікаційним номером автомобіля. Зелена смужка вказує на повну відповідність між щіткою склоочисника й автомобілем.На оновленому вебсайті з'явилося багато корисної інформації про асортимент склоочисників Bosch. Тепер користувачі можуть отримати доступ до порад і рекомендацій щодо їхнього встановлення, а також до додаткових пояснювальних відеороликів та інформації про продукцію. Якщо для певного автомобіля доступно кілька типів щіток склоочисників, на вебсайті можна легко порівняти їх між собою. Крім того, особливі переваги щіток склоочисників Bosch представлені у візуально привабливій формі.Вебсайт також пропонує кілька нових зручних функцій, таких як можливість зберігати пошукові запити для подальшого використання. Також можна зберігати комбінації транспортних засобів і відповідних продуктів у списку бажань. Завдяки оптимізації для мобільних додатків, вебсайт став зручним для використання на смартфонах і планшетах. Користувачі можуть завантажити вебсайт, що дає змогу шукати потрібні щітки склоочисників і в режимі офлайн.