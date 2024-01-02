Bosch про великий ринковий потенціал автомобільних комп'ютерів

2 января 2024, 11:45

Тенденція до програмно-визначеної мобільності (software-defined mobility) йде пліч-о-пліч з централізованою архітектурою автомобіля та електрично-електронною (E/E) архітектурою.

Сьогодні численні електронні блоки зазвичай керують різними функціями автомобіля, тоді як у майбутньому кілька центральних комп'ютерів поєднуватимуть безліч різних функцій з раніше відокремлених областей. Для цього потрібні нові комп'ютери з потужним процесором, відомим як система на чипі (SoC). Як лідер з інновацій та технологій, компанія Bosch першою у світі з постачальників обладнання для автовиробників продемонструє поєднання інформаційно-розважальних функцій та функцій допомоги водієві у центральному комп'ютері на одному SoC на виставці CES 2024 у Лас-Вегасі.

В основі нового автомобільного комп'ютера від Bosch, який отримав назву «платформа інтеграції cockpit & ADAS», лежить єдиний SoC, який обробляє безліч функцій інформаційно-розважальної системи та системи допомоги водієві одночасно. Наприклад, автоматичне паркування та виявлення смуги руху в поєднанні з інтелектуальною персоналізованою навігацією та голосовим асистентом. Переваги для автовиробників — менше місця та кабелів, що означає зниження витрат.



Загалом автомобільні комп'ютери Bosch вже досить популярні на ринку автомобілебудування. Очікується, що у 2026 році компанія виручить 3 млрд євро лише від продажу автокомп'ютерів для інформаційно-розважальних систем та систем допомоги водієві.



Для центральних автомобільних комп'ютерів Bosch використовує принцип модульної системи. Разом з автономними програмними рішеннями, такими як відеосприйняття для виявлення оточення, виробники автомобілів можуть модульно і масштабовано збирати свої індивідуальні рішення у поєднанні з апаратними компонентами. Центральні комп'ютери інтенсивного програмного забезпечення відіграють вирішальну роль, оскільки вони дозволяють виробникам реалізовувати функції водіння і допомоги водієві. Інтеграція програмного забезпечення тут користується великим попитом. Досвід Bosch дозволяє комбінувати програмні компоненти з різних джерел.



Майже кожен виробник автомобілів у світі інвестує значні кошти в програмно-визначені автомобілі. Bosch прогнозує, що до 2030 року обсяг ринку автомобільного програмного забезпечення сягне близько 200 мільярдів євро. Компанія очікує, що в сфері автомобільних комп'ютерів для інформаційно-розважальних систем та систем допомоги водієві до 2030 року обсяг ринку становитиме 32 мільярди євро. Перевагою Bosch є її широкі та глибокі знання зі всіх аспектів автомобілебудування. Це означає, що компанія є експертом не тільки в галузі програмного забезпечення, але й апаратного забезпечення, а також розробляє та виробляє ключові компоненти сучасних транспортних засобів, такі як приводи, гальма, кермове управління, інформаційно-розважальні системи та автоматизоване водіння тощо.

Bosch дотримується підходу, відомого multi-SoC. Нові автомобільні комп'ютери компанії спроєктовані таким чином, що SoC можуть постачатися різними виробниками. Тому Bosch може використовувати саме той чип, який бажає клієнт.Bosch – одна з небагатьох компаній, яка не лише може розробити централізовану електронну архітектуру від початку до кінця, але й освоїла взаємодію автомобільної електроніки, програмного забезпечення та хмари. Нові функції, наприклад, системи допомоги водієві, легко і просто встановлюються на автомобіль за допомогою бездротових оновлень. Це дає водіям персоналізований цифровий досвід водіння.