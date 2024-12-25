25 декабря 2024, 9:45

Нова пошта запустила святкове пакування

Нова пошта створила особливу лінійку упаковки, щоб подарувати атмосферу зимових свят та звернути увагу на українські різдвяні традиційні.

Натхненням святкового дизайну нової лінійки упаковки стали традиційні українські пряники — так звані панянки, баришні та пряникові коники, відомі ще з XVIII століття. Це українські писані вирубні пряники з пісного солодкого тіста, які готують до Різдва.

З пряникових будиночків, зображених на коробках, можна вирізати і скласти ціле зимове містечко. Воно може прикрасити полиці вдома або святкову вітрину, а процес його створення точно подарує різдвяний настрій як дітям, так і дорослим.

Крім того, коробки мають додатковий інтерактивний елемент — після використання їх можна розібрати та вирізати «пряникові» деталі, які стануть оригінальним декором для, наприклад, ялинки.

Концепція святкової упаковки розроблена маркетинговою агенцією Fedoriv, з якою Нова пошта співпрацює вже 11 років щодо багатьох проєктів.

Нові коробки, конверти та пакети вже доступні у відділеннях Нової пошти по всій Україні. 
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