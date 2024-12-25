Нова пошта запустила святкове пакування

25 декабря 2024, 9:45

Нова пошта створила особливу лінійку упаковки, щоб подарувати атмосферу зимових свят та звернути увагу на українські різдвяні традиційні.

Натхненням святкового дизайну нової лінійки упаковки стали традиційні українські пряники — так звані панянки, баришні та пряникові коники, відомі ще з XVIII століття. Це українські писані вирубні пряники з пісного солодкого тіста, які готують до Різдва.З пряникових будиночків, зображених на коробках, можна вирізати і скласти ціле зимове містечко. Воно може прикрасити полиці вдома або святкову вітрину, а процес його створення точно подарує різдвяний настрій як дітям, так і дорослим.Крім того, коробки мають додатковий інтерактивний елемент — після використання їх можна розібрати та вирізати «пряникові» деталі, які стануть оригінальним декором для, наприклад, ялинки.Концепція святкової упаковки розроблена маркетинговою агенцією Fedoriv, з якою Нова пошта співпрацює вже 11 років щодо багатьох проєктів.Нові коробки, конверти та пакети вже доступні у відділеннях Нової пошти по всій Україні.