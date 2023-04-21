Зручне повсякденне взуття для чоловіків

21 апреля 2023, 12:05

Спортивні кросівки, зручні кеди, елегантні напівчеревики чи, можливо, модні мокасини Wrangler https://hadi.ua/brands/wrangler/? Яке взуття для чоловіків буде найкращим вибором? І на що варто звернути увагу при його покупці?

Чоловіче взуття має бути не тільки стильним, але й забезпечувати максимальний комфорт. На що варто звернути увагу? Основне питання - правильний вибір розміру. Як замале, так і завелике взуття буде викликати дискомфорт. Тому спочатку виміряйте ногу, а потім шукайте розмір, довжина устілки якого відповідає довжині вашої стопи. Купуючи зимове взуття, додайте приблизно 1 см вільного простору, щоб можна було вдягнути товстішу шкарпетку.

Підошва також не менш важлива, оскільки вона має величезний вплив на комфорт при носінні. Взимку бажано вибирати взуття для чоловіків на товстій підошві з шипами, яка захистить від вологи та водночас забезпечить достатнє зчеплення з поверхнею. Звертайте увагу на матеріал. Влітку та навесні обирайте взуття з легкого, дихаючого матеріалу. У холодну пору року обирайте утеплені моделі, щоб зігрітися в мороз.

Зручне взуття на літо, якого не може не бути у вашому гардеробі

Без сумніву, найзручніше взуття для чоловіків — це кросівки. Спочатку зарезервовані для спортзалу, з часом вони стали невід'ємною частиною вуличної моди. Вони ідеально підходять для повсякденних образів. Найпростіший образ — зі спортивними штанами, повсякденною футболкою та курткою-бомбером. Вони також добре поєднуються з джинсами. Кросівки — ідеальне доповнення до образу в стилі smart casual. Просто носіть з брюками чінос, вільною сорочкою і спортивною курткою в тон взуття.

Влітку варто інвестувати хоча б в одну пару мокасинів. Це надзвичайно зручне, легке, а також дуже практичне взуття. Їх можна носити на босу ногу, що неодмінно оцінять у спекотну погоду. Мокасини доступні в широкому асортименті кольорів та матеріалів. Тож ви можете підібрати їх на свій смак і до предметів одягу у вашому гардеробі. Для роботи поєднуйте їх з лляним костюмом. Для прогулянки набережною оберіть мокасини в тон, з короткими шортами та сорочкою-поло. А на вечір, коли трохи прохолоднішає, накиньте піджак. На побачення з коханою людиною вдягніть моделі червоного кольору, білі чінос і строгу сорочку.

Восени та взимку зробіть ставку на трапери. Це ідеальне взуття для чоловіків, які люблять гуляти за будь-якої погоди. Ця модель має товсту рифлену підошву, яка забезпечує зчеплення з поверхнею. Це мінімізує ризик посковзнутися та неприємні наслідки падіння. Трапери добре поєднуються з більшістю моделей брюк. Не пасують до них лише ділові моделі, які вимагають елегантного взуття.