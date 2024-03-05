5 марта 2024, 11:15

В Украине могут подорожать газированные напитки, сладкая вода и топливо

В Минфине заявили, что государство хочет увеличить бюджет до 44,2 млрд.грн, а для этого нужно повысить налог на военный сбор и ввести акциз на газированную воду вместе с горючим.


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