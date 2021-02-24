В США задумались над созданием цифрового доллара

24 февраля 2021, 12:15

Федеральная резервная система США (ФРС) изучает вопрос создания электронного доллара, сообщил во вторник глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл (Jerome Hayden Powell) на слушаниях в банковском комитете Сената США.

«Мы очень внимательно изучаем вопрос того, вводить ли электронный доллар. Это вопрос, который рассматривают мировые центробанки... Есть значительные технические и регулятивные вопросы в связи с тем, как это делать», — цитирует РИА Новости слова чиновника.



Пауэлл заверил членов банковского комитета, что ФРС будет консультироваться с широкой общественностью по поводу целесообразности введения электронного доллара.



«Я бы также сказал, что мы являемся резервной мировой валютой, и мы несём ответственность за то, чтобы сделать это правильно. Нам не надо быть первыми, мы должны сделать это верно. Но это то, во что мы инвестируем время, труд», — отметил он.



Охарактеризовав проект как «высокоприоритетный», Джером Пауэлл подчеркнул необходимость избежать в процессе создания цифровой валюты негативных последствий для банковской системы, которые могут увести из неё деньги.

(С 3dnews.