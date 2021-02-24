24 февраля 2021, 12:15

В США задумались над созданием цифрового доллара

Федеральная резервная система США (ФРС) изучает вопрос создания электронного доллара, сообщил во вторник глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл (Jerome Hayden Powell) на слушаниях в банковском комитете Сената США.

«Мы очень внимательно изучаем вопрос того, вводить ли электронный доллар. Это вопрос, который рассматривают мировые центробанки... Есть значительные технические и регулятивные вопросы в связи с тем, как это делать», — цитирует РИА Новости слова чиновника.

Пауэлл заверил членов банковского комитета, что ФРС будет консультироваться с широкой общественностью по поводу целесообразности введения электронного доллара.

«Я бы также сказал, что мы являемся резервной мировой валютой, и мы несём ответственность за то, чтобы сделать это правильно. Нам не надо быть первыми, мы должны сделать это верно. Но это то, во что мы инвестируем время, труд», — отметил он.

Охарактеризовав проект как «высокоприоритетный», Джером Пауэлл подчеркнул необходимость избежать в процессе создания цифровой валюты негативных последствий для банковской системы, которые могут увести из неё деньги.

3dnews.


Оцените новость:
  • 0 оценок