Золото впервые в истории подорожало до $3500

22 апреля 2025, 14:15

Это произошло на фоне падения американских акций, облигаций и доллара из-за опасений, что Дональд Трамп уводит председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, сообщает Bloomberg.



В средине следующего года цена золота может достичь $4000 за унцию, поскольку драгоценный металл становится «единственным по-настоящему безопасным активом» для инвесторов, отмечает издание.