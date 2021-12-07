7 декабря 2021, 12:15

На мировых рынках сохраняется заметная "нервозность"

Мировые фондовые рынки начали новую неделю без единой динамики после достаточно слабой прошлой недели.

Давление на настроения инвесторов оказывают ожидания более быстрой (чем предполагалось ранее) нормализации монетарной политики в США. Вышедшие в пятницу неоднозначные данные по американскому рынку труда вряд ли существенно повлияют на планы Федрезерва. Кроме того, остается значительная неопределенность в отношении «омикрона», продолжающего «завоевывать» мир. Пока известно лишь, что новый штамм Covid-19 распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, и содержит большое количество мутаций. При этом вопрос о степени тяжести вызываемых им заболеваний и эффективности против него нынешних коронавирусных вакцин все еще остается открытым.

Для азиатских рынков негативным фактором стало новое усиление опасений по поводу ситуации в секторе недвижимости Китая после очередного предупреждения застройщика Evergrande о проблемах с ликвидностью. Некоторую поддержку российскому фондовому рынку оказывают повышение цен на нефть и сообщения о запланированной на вторник виртуальной встрече президентов РФ и США, которая может поспособствовать определенному ослаблению напряженности между странами. Однако это не помешало российским акциям уйти в заметный минус к середине дня после позитивного открытия торгов.

Что касается сегодняшней макростатистики, объем заказов промпредприятий Германии в октябре упал на 6,9% по сравнению с предыдущим месяцем. В том числе заказы из стран еврозоны уменьшились на 3,2%, из других государств – рухнули на 18,1%. В то же время объем октябрьских заказов был на 1,7% выше, чем в феврале 2020 г., когда в стране еще не начинали вводиться карантинные ограничения из-за вспышки коронавируса.

По состоянию на 11:45 мск Индекс МосБиржи торговался в минусе на 1,34%, тогда как долларовый индекс РТС опускался на 1,04%. Европейский индекс Euro Stoxx 600 увеличился на 0,63%. Гонконгский Hang Seng по итогам торгов просел на 1,82%, а китайский CSI 300 ослаб на 0,17%. Фьючерс на индекс S&P 500 повысился на 0,48%, доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на 4 б.п. до 1,38%. Январские фьючерсы на Brent выросли на 1,63% до $71 за баррель.

Сегодняшний день будет слабо насыщенным в плане макростатистики. Влияние на котировки отдельных российских эмитентов могут оказать новости с заседаний советов директоров и внеочередных собраний акционеров ряда компаний.

В США в пятницу в лидерах снижения оказались АДР китайских компаний на информации о том, что онлайн-сервис заказа такси Didi Global планирует делистинг с NYSE и размещение акций в Гонконге. Бумаги Pinduoduo и Li Auto подешевели на 16%, NetEase – на 6,9%, самой Didi – на 22,2%.

Стоимость акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», уменьшилась на 1,2%.

На торгах в Гонконге капитализация гиганта электронной коммерции Alibaba просела на 5,6% на новости о том, что компания собирается сменить финансового директора и частично пересмотреть структуру своего бизнеса.

В Европе рыночная стоимость кредитора Deutsche Bank выросла на 2,9% в связи с тем, что аналитики JPMorgan повысили рекомендацию по его акциям до «Выше рынка» с «На уровне рынка».


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