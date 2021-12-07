На мировых рынках сохраняется заметная "нервозность"

7 декабря 2021, 12:15

Мировые фондовые рынки начали новую неделю без единой динамики после достаточно слабой прошлой недели.

Давление на настроения инвесторов оказывают ожидания более быстрой (чем предполагалось ранее) нормализации монетарной политики в США. Вышедшие в пятницу неоднозначные данные по американскому рынку труда вряд ли существенно повлияют на планы Федрезерва. Кроме того, остается значительная неопределенность в отношении «омикрона», продолжающего «завоевывать» мир. Пока известно лишь, что новый штамм Covid-19 распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, и содержит большое количество мутаций. При этом вопрос о степени тяжести вызываемых им заболеваний и эффективности против него нынешних коронавирусных вакцин все еще остается открытым.



Для азиатских рынков негативным фактором стало новое усиление опасений по поводу ситуации в секторе недвижимости Китая после очередного предупреждения застройщика Evergrande о проблемах с ликвидностью. Некоторую поддержку российскому фондовому рынку оказывают повышение цен на нефть и сообщения о запланированной на вторник виртуальной встрече президентов РФ и США, которая может поспособствовать определенному ослаблению напряженности между странами. Однако это не помешало российским акциям уйти в заметный минус к середине дня после позитивного открытия торгов.



Что касается сегодняшней макростатистики, объем заказов промпредприятий Германии в октябре упал на 6,9% по сравнению с предыдущим месяцем. В том числе заказы из стран еврозоны уменьшились на 3,2%, из других государств – рухнули на 18,1%. В то же время объем октябрьских заказов был на 1,7% выше, чем в феврале 2020 г., когда в стране еще не начинали вводиться карантинные ограничения из-за вспышки коронавируса.



По состоянию на 11:45 мск Индекс МосБиржи торговался в минусе на 1,34%, тогда как долларовый индекс РТС опускался на 1,04%. Европейский индекс Euro Stoxx 600 увеличился на 0,63%. Гонконгский Hang Seng по итогам торгов просел на 1,82%, а китайский CSI 300 ослаб на 0,17%. Фьючерс на индекс S&P 500 повысился на 0,48%, доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на 4 б.п. до 1,38%. Январские фьючерсы на Brent выросли на 1,63% до $71 за баррель.



Сегодняшний день будет слабо насыщенным в плане макростатистики. Влияние на котировки отдельных российских эмитентов могут оказать новости с заседаний советов директоров и внеочередных собраний акционеров ряда компаний.



В США в пятницу в лидерах снижения оказались АДР китайских компаний на информации о том, что онлайн-сервис заказа такси Didi Global планирует делистинг с NYSE и размещение акций в Гонконге. Бумаги Pinduoduo и Li Auto подешевели на 16%, NetEase – на 6,9%, самой Didi – на 22,2%.



Стоимость акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», уменьшилась на 1,2%.



На торгах в Гонконге капитализация гиганта электронной коммерции Alibaba просела на 5,6% на новости о том, что компания собирается сменить финансового директора и частично пересмотреть структуру своего бизнеса.



В Европе рыночная стоимость кредитора Deutsche Bank выросла на 2,9% в связи с тем, что аналитики JPMorgan повысили рекомендацию по его акциям до «Выше рынка» с «На уровне рынка».