Национальный банк Украины начал цикл смягчения монетарной политики – на фоне устойчивого снижения инфляционного давления и уменьшения рисков с внешним финансированием.
Почему это важно: кредиты со временем могут стать дешевле, а бизнес и экономика – получить дополнительный импульс для роста.
30 января 2026, 11:15
НБУ снизил учетную ставку до 15%
