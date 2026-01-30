НБУ снизил учетную ставку до 15%

30 января 2026, 11:15

Национальный банк Украины начал цикл смягчения монетарной политики – на фоне устойчивого снижения инфляционного давления и уменьшения рисков с внешним финансированием.



Почему это важно: кредиты со временем могут стать дешевле, а бизнес и экономика – получить дополнительный импульс для роста.