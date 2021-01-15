Google завершила покупку Fitbit — антимонопольные органы одобрили сделку

15 января 2021, 13:15

Компания Google, входящая в холдинг Alphabet, сообщила в четверг, что наконец-то завершила сделку по приобретению Fitbit, о котором было впервые объявлено в ноябре 2019 года.

Получается, что антимонопольные органы различных стран одобрили сделку после тщательных проверок.

Сделка вызвала опасения экспертов и регулирующих органов по поводу того, что Google воспользуется данными о пользователях, собираемыми носимыми устройствами Fitbit, чтобы ещё больше укрепить позиции на рынке онлайн-рекламы.



Google объявила о сделке 1 ноября 2019 года, но регулирующие органы не торопились с её утверждением. В частности, Евросоюз открыл полномасштабное антимонопольное расследование по этому поводу, которое длилось почти до конца 2020 года. Чтобы получить одобрение европейских антимонопольных органов, Google обязалась сохранить конфиденциальность данных пользователей Fitbit и не использовать их для целевой рекламы.



«Эта сделка всегда касалась устройств, а не данных, и мы с самого начала ясно заявляли, что будем защищать конфиденциальность пользователей Fitbit, — подчеркнул в своём заявлении старший вице-президент Google по устройствам и сервисам Рик Остерло (Rick Osterloh). — Мы работали с международными регулирующими органами над подходом, который защищает ожидания потребителей в отношении конфиденциальности, включая ряд твёрдых обязательств, которые подтверждают, что данные о здоровье и благополучии пользователей Fitbit не будут использоваться для рекламы Google, и эти данные будут отделены от других данных рекламы Google».



Компания заявила, что предоставит пользователям Fitbit возможность подключаться к сторонним сервисам, чтобы они по-прежнему могли использовать различные приложения для мониторинга здоровья в своих аккаунтах Fitbit.



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