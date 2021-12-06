Китайские регуляторы до конца декабря могут одобрить три сделки

6 декабря 2021, 9:45

Антимонопольные органы КНР долгое время рассматривали сделку по поглощению Mellanox компанией NVIDIA, но в итоге её одобрили, поэтому представители последней выражали уверенность, что и с покупкой Arm на этом направлении проблем не возникнет.

В ближайшее время китайские регуляторы могут одобрить сделки между AMD и Xilinx, GlobalWafers и Siltronic, а также согласовать продажу компанией Intel своего бизнеса по производству твердотельной памяти.

Покупателем последнего станет южнокорейская SK hynix, что позволит ей приблизиться ко второму месту на мировом рынке твердотельной памяти. Задачу укрупнения бизнеса преследует и производитель кремниевых пластин GlobalWafers, покупающий конкурента Siltronic. Компания AMD на недавней конференции Credit Suisse выразила надежду, что получит одобрение китайских властей на покупку разработчика программируемых матриц Xilinx до конца года. Это будет последним согласованием на пути к оформлению сделки, которая не потребует от покупателя прямых материальных затрат, поскольку компании в итоге обменяются собственными акциями.



В то же время, сделка NVIDIA и Arm натолкнулась на противодействие чиновников США, которые будут через суд добиваться её отмены. В Китае у Arm есть дочернее предприятие, поэтому местные антимонопольщики могли бы с большим пристрастием рассматривать эту сделку, но теперь становится ясно, что наибольшее сопротивление возникнет на американском и британском направлениях, и слово китайских чиновников в этом вопросе не будет иметь решающего значения. Источники среди участников фондового рынка сообщают, что реструктуризация китайский антимонопольных органов позволит им быстрее принимать решения, в результате чего сделка между AMD и Xilinx будет одобрена в намеченные сроки.

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