Против поглощения Arm компанией NVIDIA выступили чиновники Евросоюза

8 сентября 2021, 10:45

NVIDIA столкнулась с новыми препятствиями на пути к сделке по покупке Arm, которая уже оценивается в $54 миллиарда (часть сделки оплачивается акциями NVIDIA, которые подорожали).

На этот раз против сделки выступают официальные лица Евросоюза, которые говорят, что уступки, на которые готова пойти компания NVIDIA, недостаточны для смягчения потенциального ущерба для конкурентов, который может последовать за поглощением компании Arm.

Ситуация начала накаляться после того, как Управление по конкуренции и рынкам Великобритании заявило в прошлом месяце, что сделка может замедлить инновации и навредить конкурентам NVIDIA. Компания готовится подать в Брюсселе заявку на разрешение поглощения на этой неделе. Теперь обеспокоенность по поводу поглощения Arm возникла у чиновников регулирующих органов Евросоюза, который будет отвечать за оценку сделки.



Чиновники не скрывают, что регулирующие органы скептически относятся к обещанию NVIDIA обеспечить конкурентам доступ к проектам Arm на текущих условиях после завершения сделки. Однако люди, непосредственно знакомые с делом, говорят, что ещё слишком рано говорить о том, будет ли сделка заблокирована. Источники предполагают, что стороны всё ещё могут прийти к соглашению.



Регуляторы ЕС — не единственные, кто считает, что судьба сделки находится под вопросом. Некоторые люди, консультирующие NVIDIA, говорят, что приобретение Arm обречено на провал, опираясь на то, что британский регулирующий орган рекомендовал провести тщательное расследование сделки, ссылаясь на серьёзные опасения относительно возможного причинения вреда конкурентам.



Учитывая трудности, которые возникли в ходе поглощения Arm, NVIDIA публично признала, что сделка выйдет за рамки первоначально намеченного 18-месячного срока. NVIDIA пообещала регулирующим органам, что не поставит лицензиатов Arm в невыгодное положение в случае успешного поглощения компании. Однако регуляторы не приняли во внимание эти обязательства в ходе первой фазы расследования.



NVIDIA, вероятно, продолжит настаивать на том, что сделка принесёт выгоду её конкурентам и не ограничит инновации. Генеральный директор компании Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявляет, что не намерен ограничивать или отказывать любому из клиентов Arm в доступе к технологиям компании.

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