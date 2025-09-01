В США ввели один из самых высоких в мире визовых сборов

1 сентября 2025, 14:15

С 1 октября в США вводится новый сбор за визу в размере $250, который может усугубить спад в туристической отрасли страны.

Введение этого «сбора за соблюдение визовых правил» увеличивает стоимость визы для путешественников из стран, не входящих в безвизовый режим, таких как Мексика, Аргентина, Индия, Бразилия и Китай. В результате общая сумма визовых сборов возрастает до $442, что ставит США среди стран с одними из самых высоких туристических пошлин в мире.Падение числа иностранных туристов в США уже наблюдается: в июле 2025 г. количество прибывших сократилось на 3,1%, что продолжает тенденцию падения, наблюдаемую в течение нескольких месяцев. Прогнозы Всемирного совета по путешествиям и туризму указывают на сокращение расходов иностранных туристов в США с $181 млрд в 2024 г. до менее $169 млрд в 2025 г.