В США начнут следить за соцсетями мигрантов в поисках антисемитского контента

10 апреля 2025, 13:15

Иммиграционные власти США заявили, что начнут тщательно проверять аккаунты в соцсетях и аннулировать визы и виды на жительство у людей, которые публикуют антисемитский контент.

Неприемлемыми будут считаться посты в поддержку вооруженных группировок, признанных США террористическими, включая ХАМАС, Хизбаллу и хуситов.



«Сегодня Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) начнет рассматривать антисемитскую активность иностранцев в социальных сетях и физическое преследование лиц еврейской национальности в качестве оснований для отклонения заявлений на иммиграционные льготы», - говорится в заявлении USCIS, агентства Министерства внутренней безопасности.



В документе также говорится, что этот шаг немедленно коснется лиц, претендующих на получение статуса постоянного резидента, иностранных студентов и лиц, связанных с образовательными учреждениями, которые занимаются антисемитской деятельностью.







