Индия обошла Китай по числу трудовых мигрантов в России

23 июня 2026, 11:15

В текущем году Индия заняла первое место среди стран, гражданам которых требуются визы для работы в России, по числу трудовых мигрантов.

Об этом говорится в исследовании Московской школы управления «Сколково» совместно с группой компаний «Интруд». Ранее лидирующие позиции занимал Китай, откуда в Россию традиционно приезжали рабочие, сотрудники компаний и предприниматели. Индия при этом занимала второе место.Согласно данным исследования, в 2026 г. гражданам Китая было выделено 89.057 квот на работу, тогда как для граждан Индии - 90.384. Общий объем квот составил 278.940 разрешений.