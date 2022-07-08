Китай и Индия купили у РФ энергоресурсов на 24 млрд

8 июля 2022, 10:45

Китай и Индия купили у России энергоресурсов на 24 млрд долларов с начала полномасштабной войны в Украине.

Согласно последним таможенным данным, за три месяца до конца мая Китай потратил 18,9 млрд долларов на российские нефть, газ и уголь. Это почти вдвое больше, чем годом ранее. Индия заплатила 5,1 млрд долларов за тот же период и это более, чем в пять раз превышает прошлогоднюю сумму. Таким образом, россия получила дополнительно 13 миллиардов долларов дохода от обеих стран по сравнению с тем же периодом 2021 года, пишет Bloomberg.Аналитики говорят, что Китай покупает уже практически все, что россия может экспортировать через трубопроводы и тихоокеанские порты.