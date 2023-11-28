28 ноября 2023, 11:45

Испанская виза цифрового кочевника признана лучшей в мире

В свежем рейтинге VisaGuide испанская виза цифрового кочевника признана лучшей в мире. За первое место боролись 38 стран с номад-программами. В топ-3 также вошли Аргентина и Румыния.



Испания опередила всех на свете благодаря невысоким требованиям к доходу, низким ценам, летающему интернету, налоговым льготам. Кроме того, Испания признана самой счастливой и дружелюбной страной.



Если вы на удалёнке и получаете больше 2520 евро в месяц, у вас есть все шансы получить ВНЖ кочевника в Испании.

