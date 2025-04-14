Новий морський протикорабельний комплекс "Алігатор-9" показали в СБС

14 апреля 2025, 17:45

Унікальність його полягає в тому, що він може нести від 6 до 10 менших дронів, які можуть використовуватися в якості торпеди або ж для протидії в якості РЕБа чи для розмінування.

Також в СБС показали БпЛА-бомбер "Project Cessna". Він може нести авіабомби до 250 кг. В якості бомбера він летить на 600 км, а камікадзе — на 2200 км.Тим часом міністр з питань стратегічних галузей Сметанін заявив, що минулого року в Україні розробили нову ракет-дрон "Барс". Також минулого року були розроблені вже відомі нам "Паляниця", "Пекло" та "Рута". Характеристики "Барсу" поки не розголошуються.