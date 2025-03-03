COUGAR представляє нові ігрові корпуси з унікальними можливостями

3 марта 2025, 12:15

Корпуси AIRFACE ECO RGB доступні у чорному та білому кольорах. Перш за все увагу привертають широкі отвори на передній панелі корпусів.Звужуючись всередину від широкого краю, конічні отвори вентиляції більш ефективно направляють повітря в корпус. Ця розумна конструкція підтримує нижчу внутрішню температуру при менших витратах енергії, проганяючи більше повітря при менших потужностях.

AIRFACE ECO RGB оснащені корисними елементами, які дозволяють користувачеві налаштувати робоче середовище під себе. Фільтри на трьох вентильованих сторонах – спереду, зверху, знизу – ефективно запобігають потраплянню пилу, зберігаючи чистоту компонентів. Усі фільтри є швидкоз’ємними – висуваються або кріпляться на магнітах. Верхня панель також є знімною для легшого доступу до компонентів.



Окрім традиційної універсальної підтримки повітряного та рідинного охолодження, вбудованого контролера для синхронізації підсвічування системи і передвстановлених ШІМ-вентиляторів з ARGB, корпус пропонує ефективне управління кабелями з розширеною можливістю їх прокладання, що позитивно впливає на загальну естетику системи. AIRFACE ECO RGB має збільшений простір для графічних процесорів довжиною 390 мм та загалом має чудову місткість для будь-якої збірки.

Унікальною особливістю AIRFACE ECO RGB є модульна панель входів та виходів. Вона дозволяє розташувати порти там, де зручно користувачу – зніміть панель зверху та вставте її знизу, або навпаки.COUGAR AIRFACE ECO RGB – яскравий представник DIY-сфери, де власник може з максимальною гнучкістю створювати власні ігрові системи, враховуючи особисті уподобання.