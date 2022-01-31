Нові унікальні корпуси від Cougar

31 января 2022, 9:15

Бренд представив нові ігрові міні-корпуси для ПК – покупців чекають одразу дві моделі в різноманітних варіантах.



Cougar передусім відомий своїми металевими гігантами – габаритними та важкими корпусами, надзвичайно місткими та універсальними. В таких блоках можна побудувати справжнього ігрового звіра, адже велика кількість отворів, кріплень та лотків дозволяють без проблем розмістити найпотужніші ігрові компоненти, не обмежуючись вільним простором, що є надзвичайно важливим фактором для клієнтів, які надалі планують розширювати виробничу потужність свого комп’ютера за рахунок додаткових складників (накопичувачі, ОЗП, графічні процесори, системи охолодження і т.д.). Також такі корпуси чудово підходять комп’ютерним ентузіастам, для яких збірка ПК – це мистецтво, для якого потрібен творчий підхід. Нині виробник вирішив показати дещо інше бачення конструювання комп’ютерів.

Archon 2 RGB – це компактний за розмірами комп’ютерний корпус, що розрахований на материнські плати ATX, Micro ATX та Mini ITX. Він має витончений зовнішній вигляд завдяки бічному та фронтальному скляним панелям та попередньо встановленим RGB-вентиляторам. Archon 2 RGB випускається в чорному та білому кольорі, а також пропонується версія Mesh – з передньою сіткою, замість загартованого скла.MG140 AIR RGB являє собою мініатюрний корпус, розрахований на форм-фактори материнських плат Mini ITX та Micro ATX. Ідеальний варіант для поціновувачів ергономічних та функціональних ПК, які не займатимуть багато місця. Цей корпус чудово впишеться у будь-який інтер’єр – завдяки елегантному дизайну та цікавим рішенням у вигляді перфорованих трапецієподібних отворів на передній панелі (що чудово підкреслює ефект RGB), MG140 стане окрасою вашої оселі. RGB вентилятори попередньо встановлені. У наявності чорна та біла версія корпусу.Cougar вкотре показав, як потрібно робити комп’ютерні корпуси – стильно та якісно. Попри зменшений форм-фактор, Archon 2 та MG140 нічим не поступаються своїм більшим братам. При вмілому користуванні, жоден сантиметр всередині цих моделей не буде простоювати задарма. Чудова повітряна прохідність, свобода розширення та покращення компонентів, першокласна система охолодження та безпрецедентний візуальний доступ до кожного компонента ПК роблять ці корпуси бажаними атрибутами для будь-якого ентузіаста.